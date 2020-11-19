СК просит арестовать зампреда правительства Подмосковья Куракина
- РИА Новости
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя», — цитирует РИА Новости пресс-службу Басманного суда Москвы.
Также следствие просит арестовать предполагаемых сообщников Куракина.
Ранее стало известно, что Дмитрий Куракин находится в ИВС-1 ГУ МВД по Москве.
В ОНК сообщили, что, по словам Куракина, его подозревают в получении взятки во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России.