В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 2312 человек

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В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 2312 человек.
В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 2312 человек
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 6438. 2. Санкт-Петербург — 2312. 3. Московская область — 880», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как сообщали «Невские новости», с понедельника, 23 ноября, в Петербурге вводят новые дополнительные ограничения.

Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Закроют все предприятия общественного питания. Также недоступными станут ледовые катки на территории ТЦ.

В постановлении также указаны новые ограничения для посещения кинотеатров. С 23 ноября наполняемость залов не должна превышать 25%.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении коронавируса, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения.

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