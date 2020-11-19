В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 2312 человек

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 2312 человек.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 6438. 2. Санкт-Петербург — 2312. 3. Московская область — 880», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как сообщали «Невские новости», с понедельника, 23 ноября, в Петербурге вводят новые дополнительные ограничения.

Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Закроют все предприятия общественного питания. Также недоступными станут ледовые катки на территории ТЦ.

В постановлении также указаны новые ограничения для посещения кинотеатров. С 23 ноября наполняемость залов не должна превышать 25%.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении коронавируса, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения.