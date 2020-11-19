В России за сутки проведено более 577 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки провели 577 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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РИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 70,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — цитирует ТАСС сообщение портала стопкоронавирус.рф. Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 468,7 тыс. человек. 14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.