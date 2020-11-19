В России за сутки проведено более 577 тысяч тестов на коронавирус
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- РИА Новости
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 70,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — цитирует ТАСС сообщение портала стопкоронавирус.рф.
Всего под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 468,7 тыс. человек.
14 октября депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.