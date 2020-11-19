Проценко рассказал о ЧП с кислородной линией в Коммунарке
- АГН «Москва»
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Об этом он написал в своём Facebook.
По словам Проценко, было принято решение о немедленном внутригоспитальном перемещении людей из соседних корпусов, несмотря на то, что в корпусе, где произошёл инцидент, не было пациентов.
«Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было... Больница работает в обычном порядке», — заявил он.
18 ноября в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в больнице в Коммунарке в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, произошла разгерметизация кислородной линии во время пусконаладочных работ.