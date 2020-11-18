Власти Москвы назвали причину ЧП в больнице в Коммунарке

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В больнице в Коммунарке в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, произошла разгерметизация кислородной линии во время пусконаладочных работ. Об этом заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Власти Москвы назвали причину ЧП в больнице в Коммунарке
  • © РИА Новости

«Во время пусконаладочных работ в ещё не введённых в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, больных в этом блоке не было, пострадавших нет.

«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — добавили в департаменте.

Ранее СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке. 

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