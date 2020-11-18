Власти Москвы назвали причину ЧП в больнице в Коммунарке
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«Во время пусконаладочных работ в ещё не введённых в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как отмечается, больных в этом блоке не было, пострадавших нет.
«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — добавили в департаменте.
Ранее СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке.