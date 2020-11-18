СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке

Короткая ссылка
В больнице для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Коммунарке в Новой Москве произошёл разрыв трубы с кислородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. МЧС проверяет информацию об инциденте.
СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Произошёл разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал источник.

По его данным, по предварительной информации, на работе больницы инцидент не отразился.

Источник Интерфакс также сообщает, что спасатели проверяют информацию о якобы имевшем месте взрыве и пожаре в больнице.

МЧС уточняет информацию об инциденте в инфекционной больнице, пишет РИА Новости.

По заявлению ведомства, информации о пострадавших не поступало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить