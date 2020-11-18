СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке
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- РИА Новости
«Произошёл разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал источник.
По его данным, по предварительной информации, на работе больницы инцидент не отразился.
Источник Интерфакс также сообщает, что спасатели проверяют информацию о якобы имевшем месте взрыве и пожаре в больнице.
МЧС уточняет информацию об инциденте в инфекционной больнице, пишет РИА Новости.
По заявлению ведомства, информации о пострадавших не поступало.