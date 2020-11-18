СМИ сообщили о разрыве трубы с кислородом в больнице в Коммунарке

В больнице для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Коммунарке в Новой Москве произошёл разрыв трубы с кислородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. МЧС проверяет информацию об инциденте.

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РИА Новости

«Произошёл разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал источник. По его данным, по предварительной информации, на работе больницы инцидент не отразился. Источник Интерфакс также сообщает, что спасатели проверяют информацию о якобы имевшем месте взрыве и пожаре в больнице. МЧС уточняет информацию об инциденте в инфекционной больнице, пишет РИА Новости. По заявлению ведомства, информации о пострадавших не поступало.