Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

Короткая ссылка
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

«С 23:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что на Москву надвигается непогода — ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить