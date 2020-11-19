Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«С 23:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из РФ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что на Москву надвигается непогода — ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь.