В Коммунарке ликвидировали последствия ЧП в больнице

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В московской больнице в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений.
В Коммунарке ликвидировали последствия ЧП в больнице
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы московского Департамента здравоохранения.

Отмечается, что данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы.

Ранее сообщалось, что в больнице в Коммунарке в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, произошла разгерметизация кислородной линии во время пусконаладочных работ. 

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