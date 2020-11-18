В Коммунарке ликвидировали последствия ЧП в больнице

В московской больнице в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений.

«На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы московского Департамента здравоохранения.

Отмечается, что данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы.

Ранее сообщалось, что в больнице в Коммунарке в сооружениях, которые не введены в эксплуатацию, произошла разгерметизация кислородной линии во время пусконаладочных работ.