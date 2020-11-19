Власти Подмосковья прокомментировали выпуск общего проездного для Москвы и области в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Да, будет. Здесь присутствуют представители Москвы и Сбербанка. Это наш общий проект. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной. Не нужно, извините, заморачиваться. С этими картами постоянная неразбериха. Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально удобно», — цитирует издание губернатора Московской области.
Новый проездной объединит существующие карты «Тройка» и «Стрелка».
В августе сообщалось, что власти Москвы и Санкт-Петербурга сформировали рабочую группу для разработки единого электронного проездного для двух городов.