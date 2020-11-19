Власти Подмосковья прокомментировали выпуск общего проездного для Москвы и области в 2021 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о планах на 2021 год по выпуску общего проездного билета для Москвы и области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Да, будет. Здесь присутствуют представители Москвы и Сбербанка. Это наш общий проект. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной. Не нужно, извините, заморачиваться. С этими картами постоянная неразбериха. Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально удобно», — цитирует издание губернатора Московской области.

Новый проездной объединит существующие карты «Тройка» и «Стрелка».

В августе сообщалось, что власти Москвы и Санкт-Петербурга сформировали рабочую группу для разработки единого электронного проездного для двух городов.