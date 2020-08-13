Москва и Петербург разрабатывают единую карту для оплаты проезда

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Власти Москвы и Санкт-Петербурга сформировали рабочую группу для разработки единого электронного проездного для двух городов.
Москва и Петербург разрабатывают единую карту для оплаты проезда
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Ранее уже был разработан проект кобрендинговой карты «Тройка/Подорожник», которой можно пользоваться как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Но на такую карту возможно записать только один вид проездного билета. Сейчас же речь идёт о более широкой интеграции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы петербургских властей.

Проводится финансовый аудит системы и оценка возможностей её применения.

Сформирована рабочая группа с участием представителей транспортного блока двух городов.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».

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