Москва и Петербург разрабатывают единую карту для оплаты проезда

Власти Москвы и Санкт-Петербурга сформировали рабочую группу для разработки единого электронного проездного для двух городов.

«Ранее уже был разработан проект кобрендинговой карты «Тройка/Подорожник», которой можно пользоваться как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Но на такую карту возможно записать только один вид проездного билета. Сейчас же речь идёт о более широкой интеграции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы петербургских властей.

Проводится финансовый аудит системы и оценка возможностей её применения.

Сформирована рабочая группа с участием представителей транспортного блока двух городов.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».