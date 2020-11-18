Суд взыскал с экс-главы Марий Эл Маркелова имущество на 111 млн рублей

Суд взыскал по иску Генпрокуратуры России с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова имущество на сумму более 111 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что 21 октября направили в суд новое исковое заявление об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

«Сегодня решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе дополнительной проверки были собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества — расположенного в Йошкар-Оле здания игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м и стоимостью свыше 111 млн рублей.

10 сентября Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.