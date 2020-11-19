Представители сервисов по доставке прокомментировали работу в условиях пандемии

Представители сервисов по доставке продуктов прокомментировали работу в условиях пандемии.

Об этом сообщает Life.ru.

Представители основных компаний, осуществляющих доставку продуктов питания и первой необходимости, сходятся во мнении, что пока кардинальные карантинные меры не приняты, большого скачка заказов в сервисах доставки не наблюдается.

«В период первых ограничений спрос одномоментно стал выше в четыре-пять раз. Мы в короткие сроки увеличили команду курьеров и специалистов по сборке заказов в несколько раз. Если первый миллион заказов «Сбермаркет» выполнял семь лет (с 2013 по весну 2020 года), то на четвёртый миллион у нас ушло меньше двух месяцев», — цитирует издание сообщение пресс-службы сервиса «Сбермаркет».

Также специалисты отмечают, что из-за перевода многих сотрудников предприятий на удалённую работу увеличилось количество заказов готовой еды и обедов на дом.

«К сервису подключено свыше 30,8 тыс. ресторанов, что больше показателей февраля 2020 года в два раза», — рассказала пресс-служба Delivery Club.

Представители сервисов утверждают, что отмены заказов и повышенное время ожидания могут происходить в вечернее время и в выходные дни в связи с высокой нагрузкой. Но, по их словам, такое случается нечасто.

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