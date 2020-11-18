Симоньян вызвала автора фейка о её книге на «дуэль» по русскому языку
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«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — отметила Симоньян.
Она предложила автору фейка выбор:
«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.
2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела».
Главный редактор RT презентовала свою книгу рассказов под названием «Чёрные глаза» в ноябре 2019 года.