Симоньян вызвала автора фейка о её книге на «дуэль» по русскому языку

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила автору фейка о её книге «Чёрные глаза», опубликовавшему в Twitter несуществующую цитату, устроить «дуэль» с диктантом по русскому языку.

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — отметила Симоньян.

Она предложила автору фейка выбор:

«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.

2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела».

Главный редактор RT презентовала свою книгу рассказов под названием «Чёрные глаза» в ноябре 2019 года.