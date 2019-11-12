Симоньян представила свою книгу рассказов «Чёрные глаза»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на презентации в Москве представила свою книгу рассказов под названием «Чёрные глаза».

«Если кто-то посмеётся, а кто-то, может быть, где-то всплакнёт в некоторых рассказах, для меня это будет уже огромной наградой… В этой книге собраны все мои рассказы за 15 лет», — сказала Симоньян.

Мероприятие, которое состоялось в понедельник, 11 ноября, посетили в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.

В число гостей также вошли бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

В ходе презентации Симоньян со сцены зачитала отрывки из книги.