Дептранс Москвы опроверг сообщения о проблемах с электробусами зимой

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В Департаменте транспорта Москвы опровергли появившуюся информацию о том, что электробусы не работают зимой. Заявление опубликовано в Telegram-канале Дептранса.
Дептранс Москвы опроверг сообщения о проблемах с электробусами зимой
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Электробусы перевозят пассажиров в любое время года (и при минусовых температурах тоже). Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий», — говорится в сообщении.

В ведомстве прокомментировали фотографию с якобы скопившимся транспортом и уточнили, что 16 ноября произошёл кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе.

«Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась», — отметили в ведомстве.

Также там уточнили, что весь наземный транспорт работает в графике.

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