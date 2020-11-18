Дептранс Москвы опроверг сообщения о проблемах с электробусами зимой
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- РИА Новости
«Электробусы перевозят пассажиров в любое время года (и при минусовых температурах тоже). Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий», — говорится в сообщении.
В ведомстве прокомментировали фотографию с якобы скопившимся транспортом и уточнили, что 16 ноября произошёл кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе.
«Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась», — отметили в ведомстве.
Также там уточнили, что весь наземный транспорт работает в графике.