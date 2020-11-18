В Мосгордуме заявили, что в проекте бюджета закреплено приоритетное финансирование соцсферы

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Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева заявила, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплены приоритетное финансирование социальной сферы и защита интересов её работников.
В Мосгордуме заявили, что в проекте бюджета закреплено приоритетное финансирование соцсферы
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В проекте бюджета расходы на социальную сферу Москвы составляют 56%. Эти средства отведены на полноценную работу наших систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Заработная плата повышается для всех без исключения занятых в образовании, медицине, социальной помощи, городских учреждениях науки, культуры и спорта на 3,7%», — цитирует издание Николаеву.

Депутат отметила, что регулярная индексация даёт людям уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их труд ценится Москвой и москвичами.

В проекте также предлагается продолжить финансирование стимулирующих выплат, которые дают работникам возможности для повышения квалификации и вклада в работу отрасли.

По её словам, также в Москве работают программы, которые выделяют лучших в отрасли.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана сообщало, что финансирование национальных проектов в Приволжском федеральном округе увеличат.

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