Власти Москвы сообщили, что в 2021 году все ключевые образовательные проекты будут продолжены

Короткая ссылка
В 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
Власти Москвы сообщили, что в 2021 году все ключевые образовательные проекты будут продолжены
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что проект городского бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на образование на 2,6% по сравнению с нынешним годом, то есть на 10,9 млрд рублей.

«Бюджет столицы на следующий год сохраняет социальную направленность, все ключевые образовательные проекты будут продолжены... Ожидается, что общий расход на образование составит 426,4 млрд. Одной из главных задач московского образования в 2021 году станет обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступного качественного образования для каждого ребёнка независимо от района его проживания и социального положения семьи», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Ранее сообщалось, что в Москве с октября 2020 года 114 школ воспользовались онлайн-сервисом «Учитель на замену», он позволяет в течение трёх часов найти педагога для проведения занятий в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить