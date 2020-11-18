Власти Москвы сообщили, что в 2021 году все ключевые образовательные проекты будут продолжены

В 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В ведомстве отметили, что проект городского бюджета на следующий год предусматривает увеличение расходов на образование на 2,6% по сравнению с нынешним годом, то есть на 10,9 млрд рублей.

«Бюджет столицы на следующий год сохраняет социальную направленность, все ключевые образовательные проекты будут продолжены... Ожидается, что общий расход на образование составит 426,4 млрд. Одной из главных задач московского образования в 2021 году станет обеспечение равных возможностей для каждой школы и доступного качественного образования для каждого ребёнка независимо от района его проживания и социального положения семьи», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Ранее сообщалось, что в Москве с октября 2020 года 114 школ воспользовались онлайн-сервисом «Учитель на замену», он позволяет в течение трёх часов найти педагога для проведения занятий в школах.