В Москве с октября 114 школ воспользовались сервисом «Учитель на замену»

В Москве с октября 2020 года 114 школ воспользовались онлайн-сервисом «Учитель на замену», он позволяет в течение трёх часов найти педагога для проведения занятий в школах.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В Москве из-за пандемии коронавируса в группе риска находятся около 1,3 тыс. учителей, которым лучше всего оставаться дома. На замену им придут студенты педагогических вузов, учителя или специалисты из учреждений дополнительного образования.

Сервис «Учитель на замену» начали разрабатывать в 2019 году. В прошлом году столичные школы воспользовались им во время роста заболеваемости ОРВИ. Проект доработали спустя год.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.