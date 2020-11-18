У Милонова выявили коронавирус

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Коронавирус. Самоизолировался», — заявил Милонов.

Он добавил, что находится на самоизоляции уже пятый день.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.