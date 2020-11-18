Песков прокомментировал заболеваемость коронавирусом среди депутатов

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заболеваемость коронавирусом среди депутатов.
Песков прокомментировал заболеваемость коронавирусом среди депутатов
  • Reuters

«Характер их работы предусматривает множественные контакты, и поэтому, конечно, несмотря на то что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике», — сказал Песков.

В конце октября спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатах.

17 ноября стало известно, что депутат Госдумы, который из-за коронавирусной инфекции находился в реанимации, был переведён из неё.

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