Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заболеваемость коронавирусом среди депутатов.

«Характер их работы предусматривает множественные контакты, и поэтому, конечно, несмотря на то что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике», — сказал Песков.

В конце октября спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатах.

17 ноября стало известно, что депутат Госдумы, который из-за коронавирусной инфекции находился в реанимации, был переведён из неё.