Володин рассказал о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатах.

По его словам, к настоящему моменту коронавирус выявили у 91 депутата.

«Конечно, мы принимаем определённые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что почти 40 парламентариев в настоящий момент находятся на больничной койке.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — добавил Володин.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что врачи выявили у неё коронавирусную инфекцию COVID-19.

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как защищаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в зимний период.