Володин рассказал о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы
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По его словам, к настоящему моменту коронавирус выявили у 91 депутата.
«Конечно, мы принимаем определённые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что почти 40 парламентариев в настоящий момент находятся на больничной койке.
«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — добавил Володин.
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