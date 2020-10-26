Володин рассказал о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 депутатах.
Володин рассказал о заболевших коронавирусом депутатах Госдумы
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

По его словам, к настоящему моменту коронавирус выявили у 91 депутата.

«Конечно, мы принимаем определённые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что почти 40 парламентариев в настоящий момент находятся на больничной койке.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — добавил Володин.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что врачи выявили у неё коронавирусную инфекцию COVID-19.

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как защищаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в зимний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить