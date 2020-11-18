Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в регионах

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Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом в регионах и в стране в целом.
Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в регионах
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в середине дня президент проведёт регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции», — заявил он.

По его словам, будет обсуждаться тема борьбы с коронавирусом «в субъектах Федерации и в целом».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.

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