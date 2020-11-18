В Якутске решили продать здание мэрии в целях экономии

Власти Якутска приняли решение продать здание мэрии, которое находится в центре города. Об этом сообщила мэр Сардана Авксентьева в Instagram.

«Сегодня совместно мы приняли окончательное решение, начинаем готовить к продаже здание мэрии», — написала она.

Как отметила Авксентьева, «чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». Они готовы построить недорогое здание нового формата, «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой», а для удобства жителей организовать один фронт-офис.

По её словам, продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура, есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто.

Также мэр рассказала, что скоро у госслужащих начнётся тестирование программы поездок на такси в служебных целях, поскольку содержание автотранспорта обходится дорого.

Она подчеркнула, что «жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета».

В июне сообщалось, что в Якутии запустили пилотную программу по развитию семейной экономики.