В Якутии запустили пилотную программу по развитию семейной экономики
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Об этом сообщает ОТР.
В рамках проекта выделяют земельные участки, теплицы, рассаду, домашних животных, чтобы стимулировать население заниматься подсобным хозяйством.
Желающие могут подать заявку и приобрести по закупочным ценам, к примеру, кур-несушек. Доставку оплачивает районный бюджет.
Жители многоквартирных домов могут бесплатно получить землю под огород.
В проекте принимают участие более двух тысяч семей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.