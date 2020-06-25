В Якутии запустили пилотную программу по развитию семейной экономики

В Чурапчинском улусе Якутии запустили пилотную программу «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!».

Об этом сообщает ОТР.

В рамках проекта выделяют земельные участки, теплицы, рассаду, домашних животных, чтобы стимулировать население заниматься подсобным хозяйством.

Желающие могут подать заявку и приобрести по закупочным ценам, к примеру, кур-несушек. Доставку оплачивает районный бюджет.

Жители многоквартирных домов могут бесплатно получить землю под огород.

В проекте принимают участие более двух тысяч семей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.