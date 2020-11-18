Матвиенко заявила, что оснований для дефицита лекарств нет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе заседания Совфеда, что оснований для дефицита лекарств в России на данный момент нет.

По её словам, «оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно».

«Если где-то дефицит, то это безответственность местных, региональных властей, отвечающих за эту сферу, недостаточный контакт и взаимодействие с поставщиками лекарств», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.