Счётная палата увидела «аномалии» в IT-бюджетах министерств

Счётная палата выявила ряд аномальных показателей в IT-бюджетах российских министерств и ведомств за 2019 год, говорится в экспертной записке СП. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по данным аудиторов, Минобрнауки в 2014—2018 годах ежегодно тратило на информационные технологии около 120—140 млн рублей, при этом IT-бюджеты образованных на его базе двух новых министерств в 2019 году превысили 1,1 млрд и 550 млн рублей соответственно.

Росалкогольрегулирование с бюджетом в прошлые годы между 150 и 200 млн рублей в 2019-м увеличило его в плане информатизации до 790 млн рублей, а потратило почти 800 млн.

Росрезерв, планировавший в 2018 году IT-затраты на 240 млн рублей, в реальности израсходовал в три раза больше, пишет агентство, после чего вернулся на средний для себя уровень.

Также аудиторы заинтересовались IT-бюджетами Росгвардии (вырос в полтора раза, исполнение составило 93% от плана), МВД (рост в полтора раза и по общему объёму, и по исполнению) и Генпрокуратуры (планировался в 2019 году на сумму втрое больше, чем годом ранее, и практически полностью был истрачен).

Выявленные «аномалии» могут стать «стимулом для специальных исследований», отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета на нацпроекты за десять месяцев исполнены на 70%.