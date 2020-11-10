Расходы бюджета на нацпроекты за десять месяцев исполнены на 70%
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные Счётной палаты.
По предварительным данным, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября стали нацпроекты «Демография» (86,2%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (75,7%).
Ранее Счётная палата составила прогноз экономического развития России на 2020—2023 годы. Ведомство представило два сценария — нейтральный и рисковый. По расчётам аудиторов, при реализации первого варианта ВВП страны по итогам этого года снизится на 4,2%, а при втором — на 4,8%.