Расходы бюджета на нацпроекты за десять месяцев исполнены на 70%

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе — октябре 2020 года исполнены на 70,2%, что составляет почти 1,6 трлн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные Счётной палаты.

По предварительным данным, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября стали нацпроекты «Демография» (86,2%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (75,7%).

Ранее Счётная палата составила прогноз экономического развития России на 2020—2023 годы. Ведомство представило два сценария — нейтральный и рисковый. По расчётам аудиторов, при реализации первого варианта ВВП страны по итогам этого года снизится на 4,2%, а при втором — на 4,8%.