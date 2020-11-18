В Улан-Удэ создаются амбулаторные центры для пациентов с COVID-19

В Улан-Удэ создаются амбулаторные центры для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

«Для оказания медицинской помощи больным, находящимся на амбулаторном лечении с COVID-19, больным ОРВИ и внебольничной пневмонией планируется организовать амбулаторные центры городской поликлиники №3 в помещении жилого комплекса «Грин Парк» и городской поликлиники №2 в помещении администрации города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «на создание амбулаторных центров из бюджета республики выделено 6,5 млн рублей».

Ранее сообщалось, что власти Бурятии приняли решение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 16 по 30 ноября приостановить работу торговых центров, заведений общественного питания, а также кинотеатров и салонов красоты.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.