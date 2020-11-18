В России прогнозируют падение перевозок в дальнем следовании на 44%
- АГН «Москва»
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«В результате в 2020 году объёмы перевезённых пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%», — цитирует РИА Новости замминистра транспорта России Владимира Токарева.
Отмечается, что перевозки пассажиров в дальнем следовании в январе-октябре 2020 года составили 58,1 млн человек.
Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится в столице весной 2021 года, он строится на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово».