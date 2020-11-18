В России прогнозируют падение перевозок в дальнем следовании на 44%

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Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из-за ситуации с коронавирусом сократятся на 44% по сравнению с предыдущим годом.
В России прогнозируют падение перевозок в дальнем следовании на 44%
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«В результате в 2020 году объёмы перевезённых пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%», — цитирует РИА Новости замминистра транспорта России Владимира Токарева.

Отмечается, что перевозки пассажиров в дальнем следовании в январе-октябре 2020 года составили 58,1 млн человек.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится в столице весной 2021 года, он строится на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово».

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