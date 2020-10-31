В Москве появится новый железнодорожный вокзал

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Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что новый железнодорожный вокзал появится в столице весной 2021 года, он строится на базе транспортно-пересадочного узла «Черкизово».
В Москве появится новый железнодорожный вокзал
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

«Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал. Он строится на базе ТПУ «Черкизово», будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на МЦК», — приводит ТАСС слова Бочкарёва.

По его словам, новый терминал частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущему МЦД-4.

Бочкарёв добавил, что сейчас ведётся строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования.

Ранее сообщалось, что на базе новых станций Киевского направления Московской железной дороги будут сформированы шесть крупных транспортно-пересадочных узлов.

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