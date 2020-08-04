Новые транспортно-пересадочные узлы построят на станциях Киевского направления МЖД

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На базе новых станций Киевского направления Московской железной дороги будут сформированы шесть крупных транспортно-пересадочных узлов.
Новые транспортно-пересадочные узлы построят на станциях Киевского направления МЖД
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

«Новые ТПУ свяжут между собой городские территории, обеспечат для пассажиров комфортную пересадку на общественный транспорт», — цитирует «Москва 24» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что такие транспортно-пересадочные узлы будут сформированы на станциях Кутузово, Белорусский вокзал, Камушки, Аминьевская, Беговая, Минская, они соединят для пересадки Большую кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и МЦД-1.

Ранее власти Москвы рассказали о ходе работ на станции метро «Лианозово».

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