Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции метро «Лианозово»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции метро «Лианозово».
Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции метро «Лианозово»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Бочкарёва, на объекте продолжаются земляные работы. Подготовка грунта котлована завершена наполовину.

«Продление салатовой ветки метро до посёлка Северного — очень важный проект, его реализация позволит улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы, а именно Дмитровского, Лианозова, Восточного Дегунина и, конечно, самого посёлка Северного», — сказал заммэра.

«Лианозово» сможет принимать в среднем около 100 тыс. пассажиров в сутки. В дальнейшем там сформируют транспортно-пересадочный узел.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.

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