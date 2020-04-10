Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции метро «Лианозово»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
По словам Бочкарёва, на объекте продолжаются земляные работы. Подготовка грунта котлована завершена наполовину.
«Продление салатовой ветки метро до посёлка Северного — очень важный проект, его реализация позволит улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы, а именно Дмитровского, Лианозова, Восточного Дегунина и, конечно, самого посёлка Северного», — сказал заммэра.
«Лианозово» сможет принимать в среднем около 100 тыс. пассажиров в сутки. В дальнейшем там сформируют транспортно-пересадочный узел.
Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.