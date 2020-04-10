Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции метро «Лианозово»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции метро «Лианозово».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Бочкарёва, на объекте продолжаются земляные работы. Подготовка грунта котлована завершена наполовину.

«Продление салатовой ветки метро до посёлка Северного — очень важный проект, его реализация позволит улучшить транспортное обслуживание сразу нескольких районов столицы, а именно Дмитровского, Лианозова, Восточного Дегунина и, конечно, самого посёлка Северного», — сказал заммэра.

«Лианозово» сможет принимать в среднем около 100 тыс. пассажиров в сутки. В дальнейшем там сформируют транспортно-пересадочный узел.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.