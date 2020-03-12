В Подмосковье в 2020 году откроют шесть станций МЦД

Шесть станций Московских центральных диаметров (МЦД) откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

Уточняется, что в марте будет открыта станция Опалиха, в июне — станции Новодачная, Нахабино и Подольск, в августе — Долгопрудная, в декабре — Баковка.

Также до конца года планируется сократить интервалы между поездами до максимум 15 минут, в час пик ожидание поезда составит не более шести минут, увеличить число поездов на МЦД-1 до 15, на МЦД-2 — до 24, докупить 180 вагонов для доукомплектования поездов «Иволга», тем самым создав более 300 тыс. пассажирских мест в сутки, и обустроить более 3,6 тыс. дополнительных машиномест у станций МЦД.

Ранее канал «Москва 24» сообщал, что на МЦД планируют переименовать 14 станций.