На МЦД планируют переименовать 14 станций

На Московских центральных диаметрах планируют переименовать 14 станций.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Совместно с коллегами из ОАО «РЖД» и правительства Московской области мы постоянно собираем и анализируем мнения пассажиров, чтобы сделать новый вид транспорта удобнее. В том числе пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД», — заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В частности, остановка Инновационный центр на МЦД-1 станет Сколково, остановка Ленинградская на МЦД-2 — Стрешнево, а Ржевскую переименуют в Рижскую.

На проектируемом МЦД-3 станция НАТИ получит название Лихоборы.

Кроме того, станция Фрезер будет переименована в Андроновку, станция Новая — в Авиамоторную, 47-й км (участок Бронницы — Раменское) — в Ипподром, Сколково — в Мещерскую, Карачарово — в Нижегородскую, Северянин — в Ростокино, Нижние Котлы — в Нагатинскую, Люблино — в Кубанскую, Петровско-Разумовское — в Петровско-Разумовскую, Планерная — в Молжаниново.

В 2019 году НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.