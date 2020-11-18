Пешеходы получат приоритет над владельцами самокатов

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Министерство транспорта России вынесло предложение об установлении приоритета пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах.
Пешеходы получат приоритет над владельцами самокатов
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«Здесь (в проекте — RT) правилами дорожного движения предусматривается приоритет пешеходов над средствами индивидуальной мобильности», — цитирует РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко.

Таким образом, лица, использующие СИМ — гости на инфраструктуре для пешеходов.

Луговенко отметил, что если человек на СИМ мешает пассажирскому потоку, то он должен спешиться.

Ранее стало известно, что скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч.

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