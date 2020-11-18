Пешеходы получат приоритет над владельцами самокатов
- globallookpress.com
«Здесь (в проекте — RT) правилами дорожного движения предусматривается приоритет пешеходов над средствами индивидуальной мобильности», — цитирует РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко.
Таким образом, лица, использующие СИМ — гости на инфраструктуре для пешеходов.
Луговенко отметил, что если человек на СИМ мешает пассажирскому потоку, то он должен спешиться.
Ранее стало известно, что скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч.