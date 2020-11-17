Советник президента России по культуре заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и госпитализирован.
Советник президента России по культуре заболел коронавирусом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я сейчас в больнице с коронавирусом. Всё в целом более или менее в порядке», — цитирует его РИА Новости.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности.

По его словам, с марта в администрации проводится регулярное тестирование на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить