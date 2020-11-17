Советник президента России по культуре заболел коронавирусом

Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и госпитализирован.

«Я сейчас в больнице с коронавирусом. Всё в целом более или менее в порядке», — цитирует его РИА Новости.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности.

По его словам, с марта в администрации проводится регулярное тестирование на коронавирус.