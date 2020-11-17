Советник президента России по культуре заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«Я сейчас в больнице с коронавирусом. Всё в целом более или менее в порядке», — цитирует его РИА Новости.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности.
По его словам, с марта в администрации проводится регулярное тестирование на коронавирус.