Песков опроверг сообщения о карантине в администрации президента

Сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, есть «постоянно продолжающийся процесс» тестирования с марта месяца.

«Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы», — добавил он.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в администрации президента введены строгие карантинные меры и особый режим работы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза.