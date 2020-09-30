Песков опроверг сообщения о карантине в администрации президента
- РИА Новости
«Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, есть «постоянно продолжающийся процесс» тестирования с марта месяца.
«Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы», — добавил он.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что в администрации президента введены строгие карантинные меры и особый режим работы.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза.