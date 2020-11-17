В Госавтоинспекции назвали общественный транспорт самым безопасным в России

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Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин назвал общественный транспорт самым безопасным в стране.
В Госавтоинспекции назвали общественный транспорт самым безопасным в России
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Об этом сообщает Life.ru.

С таким заявлением Шеюхин выступил на конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».

За последние два года отмечена довольно существенная динамика снижения аварийности автобусного транспорта в целом. Как отметил Шеюхин, число ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 34%, погибших — на 36%, раненых — на 37% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

«Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным», — сказал он.

Ранее автоюрист, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко в беседе со «Взглядом» рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта.

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