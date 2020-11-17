Персонализированная карта «Тройка» в Москве стала доступна всем желающим

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Персонализировать карту «Тройка» теперь смогут все желающие в обновлённом приложении «Метро Москвы».
Персонализированная карта «Тройка» в Москве стала доступна всем желающим
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В личном кабинете можно привязать проездной к аккаунту, и в случае потери карты все средства с неё можно перенести на новую. Кроме того, пользователи могут настроить автопополнение «Тройки» и напоминания о снижении баланса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, приложением «Метро Москвы» пользуются более 4 млн горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии городской транспортной системы.

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