В Крыму завели дело о халатности чиновников в связи с гибелью двух детей

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В Крыму возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики после того, как 2 октября в селе Геройское Сакского района при пожаре погибли двое малолетних детей и их дедушка.
В Крыму завели дело о халатности чиновников в связи с гибелью двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Погибли мальчики в возрасте пяти и двух лет и их 50-летний дедушка. Родственники отравились угарным газом. Накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора. По факту гибели детей и их дедушки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК)», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

В марте 2019 года сотрудниками районного отдела по делам несовершеннолетних в отношении матери детей составлялся протокол по факту неисполнения обязанностей по воспитанию. Однако, отметили в ведомстве, системность всех нарушений длительное время оставалась без должного внимания и реагирования органов профилактики, что в дальнейшем привело к трагическим последствиям.

Как ранее сообщала газета «Известия», следователи проверяют работу органов опеки после гибели трёх детей при пожаре в Ярославской области.

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