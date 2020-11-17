В Московской области выявили 448 самовольных построек

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Главгосстройнадзор Московской области с начала года выявил 448 самовольных построек.
В Московской области выявили 448 самовольных построек
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», больше всего самостроев в Чехове, Ленинском округе, Мытищах и Подольске.

Чаще всего постройки использовались как павильоны для торговли, встречались помещения бань, ледовых дворцов, автомоек, мебельных цехов и так далее.

Порядка 120 таких площадок помогли выявить жители Подмосковья — они обращались на сайт «Добродела», а инспекторы оперативно проверяли информацию и выезжали на места.

«Главная задача Главгосстройнадзора в работе с самостроями — помочь застройщикам, которые хотят вести деятельность законно, привести все документы и объект в соответствие нормам», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он уточнил, что с начала года в порядок привели 184 объекта Московской области, 24 снесли.

Как сообщал в июле портал «Юга.ру», суд постановил снести самострой на территории «Сафари-парка» в Краснодаре.

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