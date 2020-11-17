Круглый стол о вопросах подготовки современных тележурналистов пройдёт 18 ноября

Круглый стол «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения» состоится 18 ноября в Институте кино и телевидения.

Об этом сообщает ОТР.

В мероприятии примут участие председатель правления Международной академии телевидения и радио, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России Леонид Млечин, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова, ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский.

Круглый стол организуют в смешанном формате — вместе с живой дискуссией параллельно будет идти общение онлайн.

В апреле глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.