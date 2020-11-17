В Южно-Сахалинске модернизируют центр занятости населения

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В Южно-Сахалинске завершают модернизацию центра занятости населения. Учреждение преобразовали в современный кадровый центр «Работа России».
В Южно-Сахалинске модернизируют центр занятости населения
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как передаёт astv.ru, в здании сделали ремонт и технически его переоснастили. Здесь установили систему электронной очереди и информационные терминалы. Они позволяют посетителям получать доступ к государственным электронным сервисам.

Специалисты центра будут обслуживать сахалинцев по принципу «жизненных и бизнес-ситуаций», которые разработаны для соискателей и работодателей. Это позволит уйти от устаревших стандартов трудоустройства.

Также кадровый центр будет оказывать комплексную помощь в подборе персонала.

Как сообщал ранее сайт «Москва 24», столичный центр занятости «Моя карьера» организует онлайн-встречи для студентов.

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