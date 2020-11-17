Подведены итоги Всероссийского конкурса «Народный участковый»

В МВД России подвели итоги X Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

«Представить жизнь любого населённого пункта без участковых невозможно. Они раскрывают преступления, ведут профилактическую работу, обеспечивают безопасность жителей на вверенных территориях. Человек, избравший такую профессию, должен быть максимально объективным, иметь терпение, обладать способностью выслушать и прийти на помощь», — заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, участковые рассматривают почти 40% обращений, и каждое четвёртое раскрытое преступление — тоже их заслуга.

Министр поблагодарил всех участковых за вклад в укрепление правопорядка, ответственное отношение к делу и пожелал им новых успехов.

«По результатам финального голосования, которое по традиции проходило на официальном сайте издательского дома «Комсомольская правда», титул «Народный участковый» 2020 года завоевал старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку Кемеровской области старший лейтенант полиции Александр Тупиков», — сообщили в министерстве.

Второе место занял участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Аргун Чеченской Республики майор полиции Аюб-Хан Хазбулатов, третье — участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Будённовскому району Ставропольского края капитан полиции Гашим Ахмедов.

В беседе с kp.ru Хазбулатов рассказал, что решил стать участковым в 2015 году.

«Мне надоела кабинетная работа. Хотелось работать с людьми на улице. Ежедневно я обхожу свой район пешком. А район у меня большой: там и частный сектор, и многоэтажки, и школы, и больницы. В общей сложности 2419 жителей», — сообщил он.

По его словам, вызов может поступить в любое время.



В 2019 году победителем стал старший лейтенант полиции Денис Костырев, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» Ивановской области.