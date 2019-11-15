В Москве вручили награды Всероссийского конкурса «Народный участковый»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителя и призёров IX Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», сообщает официальный сайт ведомства.

Награды вручил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой. Он отметил, что участковые ежедневно решают проблемы населения, помогают людям найти выход из сложных ситуаций.

«От добросовестности участкового зависят безопасность жителей, спокойствие в домах и на улицах наших городов. А в сельской местности его работа, как единственного представителя власти, приобретает особое значение», — подчеркнул Горовой.

Он также напомнил, что ежегодно участковыми раскрывается свыше 300 тыс. преступлений, пресекается почти 3 млн административных правонарушений, рассматривается более 13 млн обращений граждан.

В этом году победителем стал старший лейтенант полиции Денис Костырев, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» Ивановской области.

Второе место занял майор полиции Дмитрий Лазарев, старший участковый уполномоченный отдела МВД России по городу Северодвинску Архангельской области.

Третьим призёром конкурса стал старший лейтенант полиции Максим Машенцев, участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Воркуте Республики Коми.

Ранее kp.ru сообщал, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды лауреатам международного конкурса «Щит и перо».