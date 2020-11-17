В Тюменской области на 57% увеличилось число пожилых с COVID-19

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В Тюменской области за неделю количество людей старше 65 лет с диагнозом COVID-19 увеличилось на 57%, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
В Тюменской области на 57% увеличилось число пожилых с COVID-19
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вслух.ру».

«Половина больничных коек заполнена людьми старшего возраста. Это объясняется тем, что у людей в возрасте от 65 лет большой перечень сопутствующих заболеваний. Основная масса самых тяжёлых пациентов с коронавирусом — люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет, болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, а также заболевания лёгких», — прокомментировала ситуацию Ольга Кузнечевских.

Она уточнила, что в регионе также растёт число инфицированных в возрасте от 40 до 64 лет. За последнюю неделю их количество увеличилось на 48% по сравнению с предыдущей.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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