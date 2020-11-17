Ставропольский край в 2020 году посетило почти 400 тысяч туристов

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Минтуризма Ставропольского края сообщило о том, что в этом году почти 400 тыс. отдыхающих посетило регион.
Ставропольский край в 2020 году посетило почти 400 тысяч туристов
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru

Ставрополье оказалось в топ-3 регионов–лидеров первого этапа федеральной программы господдержки туристской отрасли по популярности бронирований.

«К программе по возврату кэшбека присоединились 69 санаториев и гостиниц на территории региона», — сказано в сообщении.

Прибыль от туристического сезона в этом году составила 132,8 млн рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.

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