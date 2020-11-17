Ставропольский край в 2020 году посетило почти 400 тысяч туристов
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Ставрополье оказалось в топ-3 регионов–лидеров первого этапа федеральной программы господдержки туристской отрасли по популярности бронирований.
«К программе по возврату кэшбека присоединились 69 санаториев и гостиниц на территории региона», — сказано в сообщении.
Прибыль от туристического сезона в этом году составила 132,8 млн рублей.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.