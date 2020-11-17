Песков: Путин не использует социальные сети
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«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — сказал Песков.
Он отметил, что упомянутая публикация «является абсолютной чушью».
Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обладает всей палитрой информации и получает её в том числе из СМИ, предпочитая печатные версии газет.
По его словам, Путин «всё-таки относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки».