Песков: Путин не использует социальные сети

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента России Владимира Путина нет в социальных сетях, он их не использует. Так он прокомментировал журналистам публикацию в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что «немцы слепо пойдут за Меркель — так же, как они шли за Гитлером в 39-м году».
Песков: Путин не использует социальные сети
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — сказал Песков.

Он отметил, что упомянутая публикация «является абсолютной чушью».

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обладает всей палитрой информации и получает её в том числе из СМИ, предпочитая печатные версии газет.

По его словам, Путин «всё-таки относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки».

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