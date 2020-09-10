Песков рассказал, откуда Путин получает информацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обладает всей палитрой информации и получает её в том числе из СМИ, предпочитая печатные версии газет.

«Путин получает информацию в том числе из средств массовой информации», — сказал Песков, отметив, что СМИ настолько быстро работают, что по некоторым событиям они опережают информацию, которая поступает главе государства по линии разных ведомств.

Он отметил, что Путин обладает всей палитрой информации и получает дайджесты СМИ.

«Читает ли он газеты? Да, он читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать», — сказал Песков.

По его словам, президент смотрит электронные и бумажные версии газет, а также читает журналы.



«Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения всё-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки», — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в текущем году не состоится. Он отметил, что в нынешнем году в связи со сложившимися обстоятельствами президент фактически «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».