ФСБ рассекретила данные о местах захоронений узников концлагеря в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Материалы использованы при создании экспозиции и мемориальной стены музея. Также на их основе сделан макет концлагеря.
Всероссийский проект «Без срока давности» призван разоблачить нацистские преступления и увековечить память жертв.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны.