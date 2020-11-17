ФСБ рассекретила данные о местах захоронений узников концлагеря в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю передало мемориальному комплексу «Красный» рассекреченные данные о местах расстрелов и захоронений узников концлагеря времён Великой Отечественной войны, расположенного под Симферополем.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материалы использованы при создании экспозиции и мемориальной стены музея. Также на их основе сделан макет концлагеря.

Всероссийский проект «Без срока давности» призван разоблачить нацистские преступления и увековечить память жертв.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны.